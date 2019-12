Terremoto Mugello, sciame sismico nella notte: ancora aperti centri di accoglienza sfollati

Nuovo sciame sismico nel Mugello, una valle della Toscana situata a nord di Firenze. Gli strumenti dell'Ingv hanno registrato una nuova sequenza di sette scosse di terremoto a bassa magnitudo nella notte, tra le 3 e le 4, con epicentro nel comune di Barberino di Mugello, non avvertite dalla popolazione. Le scosse hanno mosso i sismografi fino a far rilevare 1.7 di magnitudo come punta massima. Per dare ricovero a chi è rimasto senza casa sono rimasti aperti anche la notte scorsa i centri di accoglienza alla palestra delle scuole medie di Barberino di Mugello e nei box dell'autodromo del Mugello di Scarperia.

Ultimo aggiornamento: 11:18

