Unadi 10 anni è in rianimazione dopo essere stata colpita da infezione da. È stata ricoverata nel reparto pediatrico dell'ospedale di Verona ). Secondo quanto si è appreso la bambina, residente in provincia di Verona, non risulterebbee quindi non era stata sottoposta alla profilassi antitetanica. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, interpellata dall'Ansa, si è limitata a confermare solo il ricovero della bambina, precisando che la prognosi è riservata.