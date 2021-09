Tor Fiscale, chiusa discoteca abusiva a Roma: coca, alcol e balli senza mascherine

Cocaina, luci stroboscopiche, palloncini, musica ad alto volume, tutti a ballare oppure buttati sui divanetti. Violate tutte le norme anti covid. Che altro? Uscite di sicurezza bloccate. Birra venduta direttamente a casse. Una discoteca abusiva in piena regola che agiva dietro la copertura di un' Associazione culturale è stata scoperta dalla Polizia di Stato nel quartiere Tor Fiscale, in via di Torre Branca.

APPROFONDIMENTI RIMINI Rimini, chiusa discoteca: 500 ragazzi ballavano accalcati senza... RIMINI Discoteche, chiuso il Peter Pan di Riccione: assembramenti e niente... ROMA Casamonica, oro e contanti nelle stories: la follia social su TikTok...

Discoteca chiusa a Roma nord: in mille a ballare (senza distanziamento)

Nell’ambito dei controlli di natura amministrativa, che la Divisione specializzata della Questura di Roma, insieme ai Distretti e ai commissariati dislocati sul territorio, opera quotidianamente, gli agenti del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, da alcuni giorni tenevano sotto osservazione un capannone adibito ufficialmente ad Associazione Culturale, gestito e frequentato prevalentemente da cittadini sudamericani. Il controllo è scattato alle 2 circa della notte tra venerdì e sabato. Gli agenti si sono trovati davanti una vera e propria discoteca, on musica ad alto volume, luci stroboscopiche e gente che ballava. È stato accertato che le uscite di sicurezza erano bloccate con dei chiavistelli ed in alcuni casi, proprio davanti, erano posizionati i divanetti. Dal lungo bancone del bar venivano venduti alcolici, in particolare la birra veniva acquistata dai “clienti” non in singole lattine ma in casse, ovvero in confezioni da 24 pezzi.

Ostia, 400 senza mascherina: chiuso il “Village” sul mare

Nel bagno delle donne è stata sorpresa una ragazza che stava assumendo cocaina; varie dosi dello stesso tipo di stupefacente, circa 12 grammi, sono state trovate in terra in varie zone del locale. Nessuna delle persone che al momento del controllo stavano lavorando era in regola con la vigente normativa e tutti hanno dichiarato di trovarsi lì a “titolo di amicizia”.

Violate tutte le normative anti-covid: nessuno dei presenti indossava la mascherina e non era previsto nessun controllo del green pass. Sul momento i poliziotti hanno adottato la chiusura provvisoria per 5 giorni del locale, apponendo all’ingresso il relativo cartello, e sanzionato l’intestataria dell’associazione culturale. Si sta valutando, inoltre, un provvedimento di sospensione temporanea della licenza ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. da parte del Questore.