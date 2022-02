Torino, fuga di gas per rottura tubatura: evacuati palazzo e mercato rionale

Il mercato rionale di via Onorato Vigliani a Torino è stato evacuato per una grossa fuga di gas causata dalla rottura di una tubatura. E' stato sgomberato inoltre un palazzo vicino al mercato. Secondo le prime ipotesi il danno sarebbe stato causato durante dei lavori che si stavano svolgendo in zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici della Aes, società che gestisce la rete del gas in zona. La polizia municipale ha chiuso il tratto di via Vigliani compreso tra via Formiggini e via Sette Comuni e parte di via Pio VII.

