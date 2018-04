Torino, professore atterrato a pugni dal padre di un alunno: il ragazzo era stato rimproverato per il ritardo

Ancora un professore aggredito dal padre di un alunno rimproverato. Rimprovero giusto: l'alunno era arrivato in ritardo alle lezioni. E accaduto a Torino dove un insegnante del commerciale Russell-Moro è stato atterrato da un cazzotto alla mandibola sferratogli dal padre di uno studente che era stato punito per un ritardo e mandato in biblioteca.



A denunciarlo in una nota la Cub Scuola che osserva: «L'aggressione odierna a un collega colpevole di aver rilevato il ritardo di uno studente e di essersi comportato di conseguenza non può e non deve essere liquidato come un fatto folkloristico». «Siamo di fronte ad un crescendo di comportamenti analoghi fra di loro strettamente uniti dalla riduzione delle scuole ad aziende - prosegue la nota - fatto salvo che va ricercato, nel rispetto dei reciproci ruoli, la massima collaborazione fra insegnanti, studenti, educatori, è evidente che è necessaria una radicale correzione di rotta».



«La scuola pubblica è un luogo, o almeno dovrebbe essere tale, dedicato alla formazione delle giovani generazioni sulla base di regole che devono certamente essere condivise ma che soprattutto devono essere rispettate. Il diffondersi di queste pratiche di violenza mette in evidenza uno stato generale di disagio che va affrontato in radice, con adeguati investimenti nell'edilizia, nelle strutture, nella consistenza e nelle retribuzioni del personale», conclude la nota di Cub Scuola.



L'istituto Russell-Moro, peraltro bersaglio di atti vandalici, è ritenuto fra i più avanzati del Piemonte per iniziative e risultati.

