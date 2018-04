Torino, spiedini di topi e nutrie in vendita al mercato di Porta Palazzo: sequestri e denunce

Martedì 24 Aprile 2018, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 15:34

Vendevano spiedini diprovenienti dal, arrostiti e malconservati, tra i banchi del mercato di, a. Un blitz della polizia municipale del capoluogo piemontese ha però consentito di sequestrare la merce e far scattare alcune denunce.A venderli, ad una clientela di connazionali, erano alcuni uomini e donneche riuscivano a catturare le nutrie e a pescare i pesci nelle vicine rive del Come riporta La Stampa , il tutto avveniva in violazione delle norme igienico-sanitarie sulla vendita e sulla conservazione degli alimenti: gli spiedini, già cotti, erano riposti all'interno di alcuni scatoloni. Il loro prezzo era irrisorio, anche più economico del classico street-food, e ad ogni modo per questi particolari chef non era difficile reperire la materia prima: le nutrie sono un problema ormai costante nelle zone più vicine al Po e al