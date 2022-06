Da Milano al Lazio a 300 all'ora, il rene per il trapianto arriva con la Lamborghini della polizia

«Trapianto a 300 all'ora» grazie alla «super car Lamborghini Huracàn della Polizia», che dall'ospedale Niguarda di Milano ha trasportato un rene da impiantare «a oltre 600 km di distanza». È la missione documentata con foto sui social dall'Asst Grande Ospedale Metropolitano del capoluogo lombardo, con i complimenti del governatore Attilio Fontana.

«La squadra di Chirurgia generale e dei Trapianti dell'ospedale di Niguarda consegna alla Polizia di Stato il rene, prelevato grazie all'impiego della chirurgia robotica, da far arrivare con urgenza ad un paziente che si trova a 600 km di distanza - scrive il presidente della Regione, ripostando le immagini del 'bolide' in livrea azzurra e bianca con fascia tricolore - Complimenti ai nostri chirurghi, alla Polizia di Stato e ai donatori di organi: un grande lavoro di squadra per una vita in più».