Tricase, chiusi i reparti di Medicina e Oncologia: 12 casi positivi al Covid fra i pazienti

Alcuni pazienti ricoverati all'ospedale Panico di Tricase, nel Salento, sono risultati positivi al Covid-19. La direzione sanitaria ha immediatamente imposto il blocco dei ricoveri nei reparti interessati, che sono quelli di Medicina e di Oncologia. A Telenorba, i responsabili dell'ospedale hanno infatti spiegato che «si sta procedendo a controlli incrociati nei quali sono coinvolti sia il nostro laboratorio, sia strutture esterne. Abbiamo sette, otto posti disponibili per queste emergenze. Stiamo cercando di isolare tutti i casi sospetti, ma essendo il nostro un presidio no-Covid, dovremmo trasferire tutti i positivi nelle strutture di riferimento dove, in questi giorni, non risultano disponibili posti letto».

Il numero dei contagiati in ospedale sarebbe di 12 persone. I pazienti risultati positivi sarebbero asintomatici.

