Variante Pirola, ecco gli 11 sintomi da monitorare. In Italia (lieve) aumento casi Covid, ricoveri e decessi: tutti i dati

I nuovi casi di Covid in Italia salgono del 13% e l'incidenza sale da 66 a 75 casi ogni 100 mila abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell'Iss. Il tasso di occupazione in area medica è al 5%, pari a 3.146 ricoverati, in lieve aumento rispetto a 7 giorni fa quando era 4,4%. Stabile l'occupazione in terapia intensiva, pari all'1,1% (94 ricoverati) rispetto allo 0,9% di 7 giorni fa. L'indice Rt sale a 0,96 rispetto allo 0,90 di una settimana fa, ancora sotto la soglia epidemica. Il più alto tasso d'incidenza settimanale resta quello compreso tra gli 80 e gli 89 anni. In lieve diminuzione nella fascia 0-9 anni.