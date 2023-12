Salerno, firmato all'Asl l'accordo per promuovere la sicurezza dei lavoratori

All'Asl Salerno è stato sottoscritto un importante accordo di collaborazione con gli stakeholder ritenuti più rappresentativi del territorio: Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, Ance, CPT, CNA, SIML, ANMA, ASMECO, Cgil, Cisl e Uil al fine di attuare politiche ed azioni mirate alla promozione e alla tutela della salute ai lavoratori.

L’accordo costituisce la tappa iniziale per l’attivazione e lo sviluppo dei Programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2020/25, che prevede, per la prima volta, ben quattro programmi aventi come setting i luoghi di lavoro: Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute; Piani Mirato di Prevenzione; Prevenzione in Edilizia ed Agricoltura; Prevenzione del Rischio cancerogeno professionale, patologie professionali dell’apparato muscolo scheletrico e del rischio stress lavoro correlato.

L’Asl Salerno è al momento la prima Asl in Regione Campania a prevedere e stipulare tale accordo, passo fondamentale per la realizzazione dei programmi dedicati, volti a favorire interazione tra le parti, condivisione di buone prassi e documenti procedurali, eventi formativi.

Il tutto teso a costruire una cultura della sicurezza in sinergia tra tutti gli attori coinvolti.