Sapri, l'ospedale riceve il bollino rosa per l'assistenza alle pazienti donne

L'ospedale dell'Immacolata di Sapri ha ricevuto il «Bollino Rosa», dalla Fondazione Onda. Il riconoscimento al presidio dell'Asl Salerno è stato ritirato a Roma, al ministero della Salute, dal direttore sanitario ospedaliero Claudio Mondelli, dalla farmacista ospedaliera Maria Concetta Lombardi e da Gianfranco Gallo della direzione sanitaria.

Gli ospedali premiati con il Bollino Rosa vengono valutati alla luce dei percorsi inerenti sia alle specialità con maggior impatto epidemiologico nell'ambito della salute femminile, sia a quelle che trattano patologie che normalmente colpiscono entrambi i generi, ma con un approccio personalizzato. Vengono inoltre tenute in considerazione l'accoglienza e l'accompagnamento alle donne e i servizi offerti per la gestione di vittime di violenza. «Il Bollino rosa della Fondazione Onda dimostra - dice in una nota stampa il direttore generale, Gennaro Sosto - la grande sensibilità dell'Asl e dell'ospedale di Sapri per la specificità della medicina di genere e per i percorsi dedicati alla donna, oltre che essere un riconoscimento al lavoro dei professionisti del Presidio dell'Immacolata».