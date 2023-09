Trieste, l'uomo bendato appeso al guardrail era morto da almeno 36 ore: in tasca aveva fogli con appunti e ritagli di giornali

Arrivano novità da Trieste, dove ieri mattina è stato trovato un cadavere bendato appeso a un guardrail. Secondo il medico legale, la morte dell'uomo risalirebbe infatti tra le 36 e le 48 ore precedenti.

Trieste, cadavere trovato appeso a un guardrail. Gli investigatori: «Nessuna tortura». Non escluso il suicidio

Le parole del medico

La vittima

Secondo quanto si è appreso, la vittima sarebbe in via di identificazione: potrebbe trattarsi di un cittadino iraniano, di 52 anni, senza fissa dimora, che viveva a Trieste da alcuni mesi. Un fascicolo è stato aperto in Procura, ne è titolare la pm Maddalena Chergia, ma non è ancora chiaro per quale ipotesi di reato, probabilmente omicidio a carico di ignoti. I militari del Comando di Trieste potrebbero aver già ascoltato alcune testi, attività di escussione che comunque proseguirà nelle prossime ore, quando, in aggiunta, dovrebbe cominciare anche la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.