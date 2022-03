Trovato un cadavere nel bosco Vandra, giallo sulla morte di un uomo di Cassino

Giallo sulla morte di un uomo di Cassino il cui cadavere è stato rinvenuto ieri sera da un passante nelle campagne di Rocca D'Evandro, il comune dell'Alto Casertano alle porte della Città Martirte. Precisamente, i carabinieri - subito allertati e giunti sul posto - hanno rinvenuto il corpo del 43 nelle campagne del Bosco Vandra, l'area al confine tra i due comuni del Lazio e della Campania. Apparentemente non sembra una morte violenta, ma per fugare ogni dubbio è stata disposta l'autopsia. Le indagini sono ancora in corso