Truffa su Vinted, compra una borsa Dior da 2.500 euro ma era falsa: «Ci sono cascata, ecco perché»

Sono in tanti ormai a usare Vinted, la popolare app in cui si comprano e vendono oggetti di ogni tipo online, ma bisogna sempre stare attenti a ciò che si compra. Lo dimostra il caso di una ragazza che ha denunciato su TikTok di essere stata truffata per l'acquisto di una borsa di marca Dior, del valore (teorico) di 2.500 euro, messa in vendita a 500 euro, con tanto di scontrino a provarne l'autenticità.

Diamante da 3,5 milioni scambiato con un falso: la maxitruffa da incubo all'ereditiera Violetta Caprotti

Pokemon, la truffa delle carte da collezione vendute online e mai consegnate: sequestrati 439mila euro

Truffata su Vinted, la borsa era falsa

"happycactus_shop", questo il nome dell'account - scrive Il Messaggero - ha raccontato quanto accaduto in alcuni video sul suo profilo: a chi le chiede come mai non si fosse insospettita per il prezzo troppo basso, risponde che «su Vinted succede che molte persone vendano degli oggetti che non usano più». Dopo aver ricevuto il pacco però ha notato alcuni particolari: lo scontrino, per esempio, «era su carta non termica», ma non solo.



«Ci sono anche altri indizi che mi hanno portato a capire che fosse falsa: come la mancanza del numero di serie in un punto specifico». Per il resto però sembra perfetta. E qualcuno degli utenti la rimprovera: «Come hai fatto a cascarci?». Domanda a cui lei candidamente risponde: «C'è tanta gente che vende oggetti anche preziosi solo perché non li usa più». Non era questo, probabilmente, il caso.