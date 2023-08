Palermo, 18 anni fa la tragedia del volo Tuninter causata da un pezzo di ricambio sbagliato

Il 6 agosto 2005 il volo Tuninter 1153 operato su un Atr-72 partito da Bari con destinazione Djerba effettuò un ammaraggio alle 13:37 al largo di Capo Gallo, di fronte al Golfo di Palermo: nell’incidente morirono 16 (14 passeggeri pugliesi e due tunisini membri dell'equipaggio) dei 39 passeggeri.

L'aereo fu costretto all'ammaraggio dopo lo spegnimento dei due motori rimasti prividi carburante: la sera prima un indicatore del carburante difettoso fu sostituito ma non con quello previsto per quel modello di aereo bensì per un ATR-42 che indicava valori di carburante superiori a quelli reali presenti nei serbatoi.

Sette persone - tutte della compagnia aerea tunisina - sono state condannate, a vario titolo, per disastro colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni colpose gravissime.

Alcuni non hanno mai scontato la pena.

Olrtre all'inchiesta giudiziaria, l'inchiesta tecnica dell'agenzia per la sicurezza al volo (Ansv) ha ricostruito l'intera vicenda in 356 pagina e ha emesso 11 raccomandazioni di sicurezza.

Qui - tratto dall'inchiesta dell'Ansv - la ricostruzione degli eventi che portarono all'amaraggio.

Come ogni anno l’associazione “Disastro Aereo Capo Gallo 6 agosto 2005” ha ricordato la tragedia con una commemorazione e una celebrazione eucaristica.