Traffico tempo reale, oggi bollino nero: autostrada A34 bloccata per doppio incidente, ci sono feriti

Previsioni rispettate: in tanti si sono messi in viaggio, fin dalla notte per le partenze 'intelligentì e scaglionate, e sulla rete autostradale nell'unica giornata da bollino nero di questa estate ci sono state code e rallentamenti principalmente dovuti a qualche incidente e ai momenti di maggior congestione dei flussi di traffico diretti soprattutto dalle grandi città del nord verso le spiagge del sud, lungo la dorsale adriatica alla volta dei gettonati lidi emiliani, marchigiani e puglies