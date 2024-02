Autostrade Meridionali, la più antica società napoletana quotata in Borsa, sarà messa in liquidazione volontaria: il consiglio di amministrazione della società ha convocato il prossimo 8 aprile l'assemblea degli azionisti che, riunita in seduta ordinaria e straordinaria, dovrà deliberare lo sciogimento della società.

Autostrade Meridionali fondata nel 1926 ha realizzato e gestito l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno: dal 1 aprile del 2022 è subentrato il nuovo concessionario Spn Spa.

I ricavi del 2023 hanno raggiunto quota 6,69 milioni, con costi complessivi pari a 3,68 milioni di euro per oneri di funzionamento della società. Il margine opertivo lordo è sceso dell'86,5% a 3,01milioni mentre il patrimonio netto si è ridotto da 63,23 a 49,37 milioni, per effetto della distribuzione di dividendi per 15,31 milioni deliberata in assemblea lo scorso 5 aprile.