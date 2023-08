La città deserta d'agosto con negozi chiusi, pochi servizi ma anche senza traffico, è ormai un ricordo. Non ci sono più le vacanze di un tempo, le lunghissime villeggiature che si facevano fino a qualche anno fa. La maggior parte dei napoletani andrà fuori al massimo per un paio di settimane. Non saranno pochi, quindi, nei vari periodi di agosto i napoletani che resteranno in città. E poi, soprattutto, c'è il boom turistico che impedisce il vecchio spopolamento di agosto. Il 2023 ha visto due milioni in più di turisti rispetto all'anno scorso e i visitatori in media restano per circa quattro notti, riferiscono dall'assessorato al Turismo del Comune. Anche ad agosto, come a luglio, la città sarà ancora una volta pienissima.

Viene fuori così l'immagine di una Napoli che resta aperta con i commercianti hanno tutta l'intenzione di approfittarne soprattutto nelle aree dove si concentra il turismo. Niente ferie, quindi, per molti esercenti. Bar e ristoranti resteranno quasi tutti aperti. Nelle aree del centro storico - rivelano i dati di Confcommercio - circa il 70% degli esercizi commerciali resterà aperto con punte del 100% sul Lungomare. Su circa quattromila tra bar e ristoranti in città almeno tremila resteranno aperti e da questi numeri sono esclusi esercizi commerciali come le friggitorie. Turisti e napoletani, insomma, vedranno pochissimi cartelli «chiuso per ferie» nell'area del centro storico. Ovviamente il discorso è diverso se ci si sposta su aree più residenziali. Al Vomero chiuderanno più locali, ancor di più nelle aree come Fuorigrotta, Colli Aminei e nelle periferie dell'area nord e dell'area est. Insomma, dove il turismo arriva di meno non è conveniente per i commercianti restare aperti. Ma guardando alla città nel suo complesso, la maggior parte dei locali resterà aperta per la gioia dei turisti e dei napoletani che resteranno in città.

«I numeri sono incoraggianti. Finalmente la città si presenta accogliente per i tanti turisti che soggiorneranno a Napoli, ma anche per i tanti napoletani che non vanno in vacanza, o per lavoro o per le difficoltà economiche dovute agli incrementi dei prezzi», commenta il presidente di Confcommercio Napoli Massimo Di Porzio. «Napoli si conferma come meta del turismo dell'arte e balneare. Ci auguriamo - dice ancora Di Porzio - che anche i trasporti funzionino bene, soprattutto i taxi che spesso sono carenti soprattutto nella settimana di ferragosto». Un tema che nelle ultime ore tiene banco e non poco con la richiesta dell'assessore Antonio De Iesu di «fare un salto di qualità». Per Di Porzio «Laddove c'è domanda, l'offerta deve necessariamente adeguarsi, per accogliere e coccolare turisti e napoletani». «Chiaramente - chiosa il numero uno di Confcommercio Napoli tornando sui temi più attinenti al commercio - le zone più periferiche sono quelle più a rischio chiusure, ma il centro storico e le zone turistiche saranno aperte per l'estate». Molto soddisfatta anche dall'assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato che esprime la sua gratitudine «ai commercianti e alle attività commerciali che hanno deciso di rimanere aperte anche ad agosto». Per Armato «in questo mese di agosto la città sarà ancora più incantata». L'assessore ricorda alcuni progetti portati per l'estate napoletana: «Abbiamo organizzato tour in barca, concerti serali e giri alla scoperta della Napoli meno nota. Inoltre - chiosa Armato - abbiamo ancora gli infopoint funzionanti e attivi».

Bene ricordare che dal 9 al 16 agosto, in Piazza del Plebiscito, ci sarà la terza edizione della rassegna teatrale e musicale Restate a Napoli. La kermesse, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, rientra nei progetti di Napoli Città della Musica ed artisticamente è diretta da Lello Arena. Per otto giorni consecutivi i turisti e i cittadini avranno la possibilità di assistere a 24 spettacoli (uno pomeridiano, uno crepuscolare ed uno serale) tutti ad ingresso libero.