San Nicola la Strada, inaugurata la prima aula Natura Wwf del Casertano all'istituto “De Filippo”

Nel primo giorno di primavera, è stata inaugurata all'istituto comprensivo “De Filippo” di San Nicola la Strada un'aula Natura, la prima ad essere realizzata nel Casertano. L'aula Natura nasce dalla volontà del Wwf Italia di regalare alle scuole italiane aule all'aperto dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi, possano giocare, imparare, relazionarsi con i compagni e riconquistare il rapporto con la natura. La proposta dell'Istituto "De Filippo" è stata finanziata e valorizzata da Wwf e P&G perché la sua realizzazione è avvenuta in un'area - la cosiddetta zona Saint Gobain - che nei decenni passati ha visto un vasto insediamento industriale con un significativo impatto ambientale ed un'elevata incidenza di malattie correlate proprio all'inquinamento ambientale.

«Il plesso De Filippo in cui è inserita l'aula Natura - spiega il dirigente scolastico Giovanni Spalice - si caratterizza per la presenza di spazi verdi molto ampi che hanno consentito la realizzazione dell'aula e che necessitano di essere ulteriormente attrezzati e valorizzati affinché si possa abbattere lo stigma di area contaminata». L'obiettivo è quello di contribuire alla crescita di una coscienza ecologica e di rispondere alla proposta di raccomandazione del Consiglio Europeo relativa all'apprendimento per la sostenibilità ambientale del 14 gennaio 2022, sintetizzata nello studio GreenComp che definisce il quadro europeo delle competenze per la sostenibilità.

«In questo modo ci si propone, altresì - viene spiegato - di promuovere nell'istituto scolastico attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze sulle scienze applicate che, oltre a dare opportunità di lavoro alle studentesse ed agli studenti, sono il motore per una concreta transizione ecologica».