Ponteggio cade da un palazzo per la furia del vento, tragedia sfiorata ad Aversa

Paura e tragedia sfiorata ad Aversa. Un boato che sembrava quello di un terremoto: da un palazzo in via di ristrutturazione si stacca un'impalcatura. In via Raffaello è una pioggia di ponteggi, calcinacci e tubi di ferro sulle automobili in transito. Tutto è accaduto verso le 19,15. Almeno due, da una prima ricostruzione, le vetture rimaste intrappolate.

Paura e fuggi fuggi generale, sul posto dopo pochi minuti l'arrivo della polizia municipale, vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile. Tempestivo il primo intervento di un ausiliare che ha bloccato il traffico. Al momento sembra non vi siamo feriti, la macchina dei soccorsi si è messa subito in moto anche con i carabinieri.