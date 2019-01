Sul volo per Londra spunta un uccello: viaggio di 14 ore con i passeggeri

Sorpresa sul volo da Singapore a Londra. In cabina è spuntato un uccello, che si era imbarcato non visto: il volatile ha svolazzato fra i passeggeri, prima di posarsi su uno sportello per bagagli a mano e di venire catturato, dopo qualche goffo tentativo, dall'equipaggio. La vicenda è raccontata da alcuni media internazionali, fra cui Bbc. A parte la sorpresa generale, l'ospite pennuto non ha creato problemi particolari. Ma nessuno per ora è riuscito a spiegarsi come l'ospite clandestino - una maina, una specie asiatica della famiglia degli storni - sia entrato senza che nessuno lo notasse. E anche come abbia fatto a restare nascosto per ben 12 ore: è infatti comparso quando mancavano solo due ore all'atterraggio a Londra. Catturato dal personale di cabina con l'aiuto di alcuni passeggeri, l'uccello è stato consegnato alle autorità sanitarie britanniche all'aeroporto di Heathrow, che l'hanno messo in quarantena.

Lunedì 14 Gennaio 2019, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2019 19:56

