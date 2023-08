Ucchio Show è morto, Antonio Bitonti travolto da un treno in corsa in Salento: l'attore e mimo aveva 72 anni

Addio a Uccio Show. Tragedia alla stazione di Montesano Salentino. Questa mattina poco dopo le 7.30, Antonio Bitonti, noto showman, di circa 72 anni è stato travolto dal un treno in corsa sui binari Sud Est, in prossimità della stazione di Montesano, nel Basso Salento. Troppo gravi le ferite per sopravvivere all’impatto. Si tratta di un volto noto, Antonio Bitonti conosciuto appunto anche come “Uccio show”.

Attore di teatro, cinema, cabaret, ballerino e mimo aveva trascorso la vita intera sui set ed è spesso stato ospite di spettacoli televisivi come La Corrida con Gerry Scotti, C’è posta per te con Maria De Filippi, Italia's Got Talent, “Avanti un altro” insieme a Paolo Bonolis.

Uccio Show morto, cosa è successo

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno provato, invano, a rianimarlo; le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che hanno recuperato il corpo dell’uomo.

L’area è temporaneamente sotto sequestro e sono in corso le indagini di rito.

Non si esclude alcuna ipotesi anche se prevale quella della scelta volontaria. Pare infatti che l’artista fosse da tempo ammalato. La sua scomparsa ha provocato grande dispiacere nel suo paese d’appartenenza ma anche in tutto il basso Salento che aveva imparato, negli anni, a conoscerlo e apprezzarlo per il suo spirito vivo e la sua energia contagiosa.