Morto durante il primo bagno di stagione: malore fatale sulla spiaggia di Torre dei Corsari

Si tuffa in mare forse per una battuta di pesca, ma, colto da malore, riesce a raggiungere gli scogli e muore. È successo questa mattina a Pistis, vicino a Torre dei Corsari, lungo la costa a pochi chilometri da Arbus in Sardegna. Sul posto anche il 118 con l'elicottero, ma l'equipe medica a bordo non ha potuto che constatare il decesso. Presenti per i rilievi anche i carabinieri della compagnia di Arbus.

Chi era la vittima

Marcello Asuni, di 63 anni, originario di Sinnai è la vittima della tragedia di questa mattina a Pistis, vicino a Torre dei Corsari, lungo la costa a pochi chilometri da Arbus. L'uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Arbus, intervenuti sul posto, sarebbe morto per un malore dopo un'immersione probabilmente per una battuta di pesca. L'uomo è riuscito in qualche modo a raggiungere la spiaggia, ma è deceduto poco dopo nonostante il tempestivo intervento dell'elisoccorso del 118.