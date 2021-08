Ugento, focolaio covid in un hotel. Positivi 8 ragazzi dell'animazione

Focolaio covid in un hotel di Ugento, come costiero del Salento. Alcuni componenti dell'animazione - otto in tutto - sono risutati positivi al virus.

Il tracciamento

Secondo quanto appreso dalla struttura i giovani animatori, tutti intorno ai venti anni e non ancora vaccinati, avrebbero iniziato ad avere i primi sintomi martedì scorso. Sottoposti a tampone i giovani sono poi risultati positivi e messi subito in isolamento. Nessun altro membro dell'animazione sembra essere stato colpito dal virus, così come nessun cliente presente in questo momento presso la struttura. Si tratta di oltre 300 presenze che fortunatamente non sono state colpite dal virus.

La struttura ha avviato tutte le procedure sanitarie per evitare infatti che il contagio allargasse ad altri dipendenti e clienti.

LEGGI ANCHE: Puglia, 158 nuovi casi. La metà nel Salento