Uomo nudo in centro a Milano, fermato dalla polizia si giustifica così: «Mi hanno rubato tutto»

Un uomo nudo in pieno centro a Milano, in corso Buenos Aires, una delle strade dello shopping della metropoli: è successo oggi intorno alle 13, e l’uomo è stato fermato dalla polizia mentre con nonchalance fingeva di essere un turista tra le vetrine dei negozi.



Prima i vigili gli hanno offerto un telo con cui coprirsi, poi i poliziotti lo hanno fermato e condotto in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni, racconta MilanoToday. «Mi hanno rubato tutto», è stata la sua giustificazione davanti agli agenti che gli chiedevano il perché del suo gesto.