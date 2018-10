Uova contaminate dalla salmonella: i lotti ritirati dai supermercati

Nuovo allarme perche si teme siano contaminate dalla. Diversi lotti di uova di gallina sono stati ritirati dal mercato per il rischio di una possibile contaminazione da salmonella enteriditis. Lo rende noto il Ministero della Salute. Il ritiro «per rischio microbiologico» riguarda uova fresche di due marchi prodotti dalla stessa azienda agricola, la Avicola Sagittario di Galante & C., nello stabilimento di Bugnara, in provincia dell'Aquila.LEGGI ANCHE: Listeria, virus mortali e verdure congelate: «Cosa non fare mai per evitare ogni rischio» LEGGI ANCHE: Rischio Listeria, ritirato lotto di prosciutto cotto Nel caso in cui i prodotti siano stati già acquistati, il ministero della Salute invita «a riportare le confezioni nei punti vendita di acquisto». Gli avvisi riguardano i lotti 08111, 1211, 1511 e 1911 di uova fresche allevate a terra a marchio Galantuomo, con scadenza 08/11/18, 12/11/18, 15/11/18 e 19/11/2018.Il secondo ritiro riguarda i lotti 151118/3, 171118/3 e 191118/3 delle uova da allevamento in batteria a marchio Avicola Sagittario con scadenze 15/11/18, 17/11/18 e 19/11/18. Il terzo richiamo riguarda i lotti 081118/3, 111118/3 e 131118/3 a marchio Avicola Sagittario, con scadenze al 08/11/18, 11/11/18 e 13/11/18.