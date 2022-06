Poule scudetto, Giugliano sogna: finale a Poggibonsi con la Recanatese

Si giocherà allo stadio Lotti di Poggibonsi (inizio ore 17), così come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, la finale di poule scudetto tra Giugliano e Recanatese. ll Giugliano ha comunicato alla propria tifoseria che la prevendita terminerà domani alle ore 19 e che non sarà consentita la vendita dei biglietti presso lo stadio toscano. La compagine di Giovanni Ferraro è reduce dalla vittoria in semifinale contro il Sangiuliano City. "Siamo arrivati fin qui dopo una stagione esaltante e faticosa - spiega Ferraro - Alleno un gruppo fantastico. Ora vogliamo centrare l'ultimo obiettivo e laurearci campioni d'Italia".