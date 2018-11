Valanga a Sestriere, travolto un gruppo di scialpinisti: due in salvo, continuano le ricerche

In salvo due scialpinisti travolti. Non dovrebbero esserci altre persone coinvolte ma le ricerche sono ancora in corso.

Sabato 24 Novembre 2018, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 24-11-2018 15:05

Una valanga si è staccata dal Colle della Rognosa, sopra Sestriere, a oltre 3mila metri, in Piemonte. È una slavina di «medie dimensioni» e ha investito «un gruppo di scialpinisti». È quanto si apprende dai carabinieri. Al momento non è noto il numero delle persone coinvolte, né si conoscono le loro condizioni. La zona è raggiungibile soltanto in elicottero.Sul posto due elicotteri del 118. In azione con cani da valanga anche il soccorso alpino. Nella zona si è verificata nelle scorse ore una abbondante nevicata, che a quota 2.500 metri ha portato fino a 80 centimetri di neve.Il soccorso alpino è già intervenuto per un'altra valanga nel massiccio del Monviso, in provincia di Cuneo. Un persona è stata travolta ed estratta viva dai suoi compagni d'escursione. Trasportata in ospedale con l'elicottero, le sue condizioni non sarebbero gravi.