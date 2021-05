«Tutti dentro, non riesco ancora a crederci. Andranno in galera». Esplode Marina Conte, la madre di Marco Vannini. Sono le sue prime parole subito dopo la sentenza della Cassazione. Piange, cerca con gli occhi Valerio, il marito, per poterlo abbracciare nel corridoio del tribunale di piazza Cavour.

APPROFONDIMENTI

