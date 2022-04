Omicron, nuova variante Xj isolata in Italia: «Equivalente a Xe». Fino a oggi solo pochi casi registrati in Finlandia

Dopo la Xe ecco la Xj. È stata isolata per la prima volta in Italia, da un laboratorio di Reggio Calabria, una nuova variante di Omicron, chiamata per l'appunto Xj ed «equivalente a Xe».

Variante Xe, ecco i sintomi: mal di gola e respiro corto «Ma il booster ci protegge»

Nuova variante Xj isolata in Italia

Validata dall'Istituto superiore di sanità (Iss), Xj è stata individuata da una struttura dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. La Xj sarebbe una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2 e finora era nota solo per un numero limitato di casi registrati alla fine del marzo scorso in Finlandia.

I SINTOMI

I sintomi della nuova variante Xe (e quindi assimilabili a Xj che è equivalente), trattandosi di Omicron, sono ipotizzabili a carico delle alte vie respiratorie e possono anche essere presenti disturbi a carico dell'apparato gastrointestinale, sempre più frequentemente segnalati. Quindi tosse continua e perdita di olfatto, e anche del gusto. E per la cura, tra gli antivirali il Molnupiravir, secondo gli esperti, è quello che dimostra un'interessante attività. I vaccini, poi, dovrebbero essere in grado di protegge anche dalla variante Xe, e sull'efficacia del booster dovrebbe esserci la convergenza dei virologi.