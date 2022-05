Vive per 9 mesi col cadavere del figlio per incassare la pensione di invalidità: «Restituirò tutto»

Una donna di 74 anni ha vissuto per oltre nove mesi con il cadavere del figlio in casa. Il tutto per continuare a percepire la sua pensione di invalidità. È accaduto a Treviso e la donna, Giovanna Di Taranto, ha assicurato che restituirà tutto. La morte sarebbe avvenuta per arresto cardiaco. Il figlio, Vittorio Chies, 50 anni, incassava 900 euro ed è stato mummificato, posizionato sul letto e lasciato alla decomposizione.

APPROFONDIMENTI TOSCANA E VENETO Reddito di cittadinanza, smascherati 11 truffatori con ville e... CHIETI La truffa dello champagne, vende sul web bottiglie di Dom Perignon... IL CASO Nocera Inferiore, truffa il compagno fingendo che la sorella aveva...

Leggi anche > Trovati morti due bambini di 7 e 11 anni: «Possibile infanticidio». La polizia cerca il padre

La scoperta choc è stata fatta a maggio del 2019 dalla Polizia di Treviso dopo una segnalazione della figlia. La ragazza era molto preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre e perché i condomini segnalavano strani odori nel palazzo. La signora Giovanna vegliava il figlio da sola quando gli agenti hanno fatto irruzione in casa.

L'appartamento era ridotto a una discarica e la signora, che ogni mattina comprava un cornetto per il figlio, è stata vista in stato confusionale. Per la donna è stato chiesto il rinvio a giudizio e probabilmente si opterà per un patteggiamento. La Di Taranto ha comunque fatto sapere attraverso i suoi avvocati che è disposta a risarcire totalmente l’INPS per la truffa perpetuata che ammonta a circa 9 mila euro.