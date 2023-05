Volpe ferita sull'Aurelia, automobilista si ferma e la soccorre: «Ha provato a mordermi». Ecco come comportarsi

Una lacerazione ancora sanguinante sul muso e gli arti posteriori rimasti feriti a causa di un investimento sull’Aurelia. Le condizioni di una volpe - salvata ieri mattina dal coraggio e dalla generosità della signora Romina - erano davvero critiche. La donna si è fermata, l’ha presa e l’ha condotta all’interno della sua macchina con l’intento di portarla da un medico veterinario e curarla. L’animale selvatico si era ripreso mentre la signora era alla guida e si è andato a nascondere sotto il sedile. Ma senza pensarci due volte la signora Romina ha preso il telefono ed ha chiamato il numero di pronto intervento. «Sembrava priva di sensi, ha tentato di mordermi e non voleva più scendere», ha spiegato ai soccorritori.

I consigli dell'esperto

«Bisogna prestare massima attenzione in queste situazioni», ha scritto sul suo profilo social l’esperto Andrea Lunerti intervenuto per mettere in sicurezza la volpe. «Gli animali selvatici non comprendono le nostre buone intenzioni e possono manifestare aggressività e comportamenti imprevedibili.

Il loro morso può trasmettere virus e batteri, soprattutto in auto ed ambienti domestici possono restare contaminati con parassiti pericolosi per la nostra salute e quella dei nostri animali domestici».

«Non è la prima volta che ricevo questo tipo di chiamate - ha aggiunto l'esperto Lunerti raggiunto telefonicamente - e non sempre è possibile portare a termine l’intervento. Se non in situazioni di conflitto tra l’animale e le attività umane. La volpe salvata sull’Aurelia aveva tra i tre e i quattro anni. Le mammelle erano pronunciate ed era in procinto di svezzare i cuccioli. Speriamo che i piccolini, ovunque siano, possano farcela», ha concluso.