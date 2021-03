Puglia zona rossa rafforzata fino a Pasqua: vietati spostamenti seconde case e negozi chiusi alle 18. La nuova ordinanza

La Puglia resta in zona rossa rafforzata fino al 6 aprile con misure sempre più aspre. Restano vietati gli spostamenti dal comune di residenza, se non per comprovati motivi di necessità o urgenza, verso le seconde case. Le attività commerciali dovranno chiudere alle ore 18, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie. Questa la nuova ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Monitoraggio Iss: indice Rt in calo all'1,08. Scendono anche i... IL LOCKDOWN Campania e Lombardia restano zona rossa con il Veneto, il Lazio... IL LOCKDOWN Lazio arancione riapre le scuole, Campania e Lombardia restano rosse:...

2.082 casi positivi su 11.211 test per l'infezione da Covid-19. Decessi 27 - TGR Puglia https://t.co/J1bytwHlQX — Tgr Rai Puglia (@TgrRaiPuglia) March 18, 2021

Pasqua in zona rossa

Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (lunedì dell'Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie. L'ordinanza stabilisce inoltre che l'attività di asporto dei servizi di ristorazione potrà essere svolta dalle ore 18 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono, e «a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti».