Adolescente muore bruciata dopo aver seguito un tutorial per preparare popcorn in una lattina

Un'adolescente cinese è morta a causa di gravi ustioni nel 96% del corpo per aver cercato di seguire i passaggi di un tutorial per preparare popcorn in una lattina di soda.La ragazza, identificata come Zhou, 14 anni, è sopravvissuta per circa due settimane, ricoverata in ospedale, ma alla fine dopo tante sofferenze è deceduta, come riferisce AsiaOne.La ragazza era con un'amica, Peng di 12 anni, anch'essa gravemente ferita ma che ora è fuori pericolo. Secondo la ricostruzione, le ragazze hanno messo i chicchi di mais in una lattina di alluminio vuota e poi, in un'altra lattina tagliata, situata sotto la prima, hanno messo dell'alcol per simulare una piccola stufa. Quando hanno provato ad accenderla, il dispositivo improvvisato è esploso, causando le terribili conseguenze.L'incidente è avvenuto il 22 agosto, ma solo di recente è emerso, poiché diversi utenti della rete hanno accusato una famosa influencer nota come Office Chef, la signora Yeah, che aveva pubblicato un video che mostrava una procedura simile.Secondo AsiaOne, la donna ha pubblicato una lettera in cui promette di farsi carico delle spese dei trattamenti di Peng e di fare tutto il possibile per sostenere la famiglia delle ragazze. Tuttavia, ha chiarito che nel video pubblicato sui suoi canali, ha usato un altro metodo per riscaldare la lattina e che le sue amiche non hanno seguito le istruzioni da lei esposte nel tutorial.