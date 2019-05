Aereo di linea atterra in fiamme a Mosca: un morto e cinque feriti Video

Un morto e almeno cinque feriti: è il primo bilancio dell'incidente aereo avvenuto a Mosca . Un Sukhoi Superjet 100 della compagnia di bandiera russa Aeroflot ha preso fuoco e ha compiuto un atterraggio d'emergenza nell'aeroporto di Sheremetzevo da dove era decollato poco prima con 73 passeggeri e un equipaggio di 5 persone. Il volo era diretto a Murmansk.L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori se si pensa che il velivolo, in grado di trasportare fino a 100 passeggeri, si era appena alzato il volo ed aveva quindi i serbatoi pieni di carburante. Dai primi accertamenti il jet a due motori ha accusato un'avaria ad uno di essi prima ancora di raggioungere la quota di crociera: il pilota ha chiesto quindi di rientrare allo scalo Sheremetzevo dove nel frattempo sono state approntate le misure di sicurezza. Almeno uno dei motori era già in fiamme nel "finale" dell'approccio alla pista.Anche un passeggero ha visto il motore in fiamme e ha informato l'equipaggio.

I passeggeri, fanno sapere i media russi, sono stati messi in salvo evacuando il velivolo con gli scivoli d'emergenza ma l'aereo ha continuato a bruciare sulla pista, mandando nell'aria una grande colonna di fumo nero.

#Russia #Moscow Video of Passengers evacuating from the plane right after it landed at Sheremetyovo While on fire pic.twitter.com/IfC3kujcUv