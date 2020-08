Volo Air India si schianta a Calicut durante l'atterraggio: tre morti tra cui il pilota, salvato bimbo di un anno e mezzo

Un Boeing 737-800 (matricola VT-AXH, primo volo nel 2006) dell'Air India Express (compagnia lowcost indiana, filiale della compagnia di bandiera Air India) con a bordo 190 passeggeri (184 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio) si è schiantato nella città di Calicut, nello stato del Kerala nel Sud dell'India. Il volo era partito da Dubai. Asian News International fa sapere che l'incidente è avvenuto intorno alle 7.45 del mattino ora locale durante l'atterraggio del velivolo al Karipur Airport. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine. Dalle prime informazioni i morti sarebbero almeno tre: due passeggeri e il pilota e almeno 40 feriti. Un bimbo di appena un anno e mezzo è stato salvato dai soccorritori della task force nazionale inviata sul luogo dell'incidente aereo, rende noto la NDtv.

Another tragedy. Air india @airindiain flight met with accident at Karipur airport . Dubai to Calicut flight skid from the runway due to heavy rain. Piolet died. More passengers injured. Almost 165 passengers were onboard#Flightaccident #karipur #airindia pic.twitter.com/r422Lx2lEJ

— Talha Khan (@TalhaKh63154780) August 7, 2020