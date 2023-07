Affittano appartamento su Airbnb ma quando tornano da una festa trovano casa chiusa con un lucchetto, poi (l'amara) scoperta

Immaginate di essere in vacanza, di andare ad una festa e poi di rientare in casa e scoprire che la porta è chiusa a chiave. Una brutta sorpresa, soprattutto se avviene alle 4 di notte. È quello che è capitato ad una coppia di ragazze che aveva affittato un appartamento su Airbnb. Poi, l'amara sorpresa. L'episodio è accaduto in Spagna, Barcellona.

Affitta casa su Airbnb per le vacanze ma scopre la “beffa” del proprietario: «Non potevo toccare i mobili, c'erano regole ovunque»

Cosa è successo

L'utente di TikTok @sanngonzalez_ ha pubblicato un video nel momento del suo rientro a casa.

Nella didascali del filmato si legge: «Quando affitti un appartamento su Airbnb e ti mettono un lucchetto alla porta».

Nel video si sentono i commenti delle ragazze mentre provano a rimuovere il lucchetto: «Voglio andare a letto, questo non mi fa ridere per niente. È uno scherzo. Chiama la polizia, chiama la polizia, chiama la polizia», dice una delle giovani donne, mentre un'altra cerca di rimuovere il lucchetto.

Finale inaspettato. Alla fine si è scoperto che c'era un'altra entrata. Non c'è da stupirsi che in pochi giorni le immagini siano diventate virali con oltre un milione di visualizzazioni, 40 mila like e reazioni di ogni tipo.

Le reazioni sui social

Diversi utenti hanno commentato la vicenda su TikTok. «Ci sono due ingressi, quello lo chiudono dopo mezzanotte», «Le serrature si aprono con una graffetta», «Quelle serrature si rompono quando le guardi», «Attraverso l'altra porta. C'è anche un campanello. Mi è successa la stessa cosa nello stesso edificio», «A noi è successo esattamente allo stesso modo... potevi entrare fino all'una»,