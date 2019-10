Al-Baghdadi, il Pentagono mostra le immagini del raid che ha ucciso il leader dell'Isis

Al-Baghdadi, il Pentagono poco fa ha pubblicato le prime immagini del raid che ha ucciso il leader dell'Isis. Il Pentagono, dunque, ha deciso di pubblicare le prima immagini dell'assalto che ha portato all'uccisione di Abu Bakr al-Baghdadi, leader dell'Isis. Il video condiviso su Twitter dall'Us Central Command mostra le forze americane avvicinarsi al compound.

BREAKING: The Pentagon has released aerial footage showing the U.S. assault force approaching the compound of Abu Bakr al-Baghdadi.

The compound was completely destroyed after the raid.

Thank you to all the Military involved! pic.twitter.com/ozqtGcFfDj

