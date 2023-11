Alessandra Bianchi, morta la giornalista sportiva ambasciatrice del calcio italiano in Francia

Addio ad Alessandra Bianchi, giornalista sportiva e ambasciatrice del calcio italiano in Francia. A comunicare la notizia della scomparsa è la Lega Pro attravreso un comunicato sul proprio sito. «Ci ha lasciato Alessandra Bianchi. Collega, giornalista di grande valore, persona straordinaria, ha lavorato per quattro anni nell’area comunicazione di Lega Pro. Sei sempre stata una collega disponibile all’aiuto e hai sempre messo a nostra disposizione le tue capacità. In ognuno di noi rivivono tanti ricordi che non verranno mai meno: quelli legati al lavoro e quelli delle tue tante passioni: il giornalismo, la Roma, i libri, Parigi, Modigliani. Ti sei contraddistinta sempre nello svolgere i tuoi impegni con serietà e disponibilità. Il tuo ricordo e le nostre risate saranno vivi per sempre. Ciao Alessandra, ci mancherai. Alla famiglia Bianchi, in questo difficile momento, giungano le più sincere e sentite condoglianze del presidente Matteo Marani e di tutta la Lega Pro».