Alex Batty ritrovato dopo 6 anni: «Volevo diventare un ingegnere e sono fuggito, ho mentito per non fare arrestare mia madre». E le ha lasciato una lettera

Alex Batty ha rivelato di aver mentito sui dettagli della sua fuga per proteggere sua madre e suo nonno dalla polizia. In un'intervista al The Sun, Alex ha detto che i dubbi sullo stile di vita nomade che hanno mantenuto sono iniziati quando aveva «14 o 15 anni». L'adolescente ha spiegato che le ambizioni future lo hanno portato ad abbandonare i Pirenei francesi. Ma ha anche rivelato di aver lasciato una lettera alla mamma.

Alex Batty, la fuga e i dubbi

Il ragazzo è stato ritrovato mentre camminava lungo una strada in Francia sei anni dopo essere scomparso.

Un anno fa aveva iniziato a pianficare la fuga: così è scappato all'inizio di questo mese. Ha deciso di non consultare sua madre perché era contraria ai suoi piani di «tornare in Inghilterra. Mamma non era aperta a nessun'altra opinione, mentre il nonno è più possibilista», ha detto Alex. Poi avrebbe inventato la storia di un viaggio di quattro giorni, sperando che ciò impedisse alla polizia di rintracciare sua madre e suo nonno, temendo che potessero essere arrestati con l'accusa di rapimento di minori. «Ho mentito per cercare di proteggere mia madre e mio nonno, ma mi rendo conto che probabilmente verranno catturati comunque. Non mi sono perso. Sapevo esattamente dove stavo andando», ha aggiunto, descrivendo il suo vero viaggio come un'escursione di due giorni, prima fino alla città di Quillan per far finta di chiedere indicazioni, poi verso Tolosa.

Alex è stato prelevato da un fattorino che lo ha avvistato su una strada ai piedi dei Pirenei francesi, vicino a Tolosa, nelle prime ore di una mattina piovosa. L'autista, lo studente farmaceutico francese Fabien Accidini, ha detto che Alex gli ha raccontato di aver camminato sui Pirenei per quattro giorni e quattro notti, dormendo di giorno e camminando principalmente di notte per non essere visto. Aveva solo 100 euro in contanti, niente cellulare, era diretto a Tolosa e si nutriva con tutto quello che trovava nei campi e negli orti. Il fattorino ha portato l'adolescente a Revel, appena fuori Carcassonne, e lo ha lasciato ai gendarmi locali che hanno controllato la sua identità e lo hanno portato a Tolosa prima che fosse organizzato il suo viaggio di ritorno nel Regno Unito. La nonna di Alex, Susan Caruana, ha dichiarato alla BBC nel 2018 che credeva che la madre di Alex, Melanie Batty, e il nonno David Batty lo avessero portato a vivere con una comunità spirituale in Marocco.

Batty ha poi spiegato che all'epoca stavano cercando uno stile di vita alternativo e non volevano che lui andasse a scuola. Melanie e David Batty hanno lasciato Manchester con Alex per una vacanza di una settimana prestabilita a Marbella in Spagna il 30 settembre 2017. È stato visto l'ultima volta al porto di Malaga l'8 ottobre di quell'anno, il giorno in cui sarebbero dovuti tornare in Gran Bretagna. Nella sua intervista al Sun, Alex ha detto di essere ansioso. «Ho pensato: Oh Zack, cosa hai fatto», riferendosi al nome falso che ha usato all'estero. Il ricongiungimento con la sua famiglia britannica è stato emozionante. Alex ha detto che era "così felice" di vedere l'altro suo nonno e che "tremava" quando si è riunito con sua nonna. L'adolescente ha confermato che ha l'ambizione di andare al college, continuando a imparare il francese e studiare informatica. «Sarò impegnato a studiare e a recuperare il tempo perso».

LA LETTERA

Alex ha poi rivelato di aver scritto una lettera alla mamma: «Ehi, mamma. Voglio che tu sappia che ti amo moltissimo. Sono molto grato per la vita che mi hai fornito negli ultimi anni. Non preoccuparti per te stesso. Sono sicuro che non ti troveranno. Non preoccuparti neanche per me. Sai che posso badare a me stesso. Ti amo moltissimo. Non arrabbiarti con me. Alex»