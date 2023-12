Alex Battu sparito durante una vacanza in Spagna con la famiglia, ritrovato (vivo) dopo 6 anni in Francia: è fuggito da una setta

Un ragazzino di Manchester scomparso sei anni fa è stato ritrovato in Francia: sei anni dopo il suo rapimento durante una vacanza in Spagna, Alex Batty, 11 anni, è stato ritrovato mercoledì a Revel. La procura di Tolosa ha confermato oggi che Alex, che ora ha 17 anni, si è consegnato alla polizia francese. Gli investigatori ritengono che Alex fosse fuggito da una comunità “spirituale” rurale ai piedi dei Pirenei, vivendo principalmente in roulotte e tende.

Alex Batty, a British boy who never returned home after a family vacation to Spain, has reportedly been found after missing for six years. pic.twitter.com/LK4EiSJ1D9 — Nerdy 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) December 14, 2023

Alex era in vacanza a Marbella con la madre Melanie, allora 37enne, e il nonno David, allora 58enne. Dovevano tornare dal viaggio dopo due settimane ma non sono mai tornati. A entrambi era stato vietato di stare con il bambino in quel periodo a causa di problemi domestici. La nonna e tutrice ufficiale di Alex, Susan Caruana, ipotizzava che si fossero stabiliti lì vivendo con "uno stile di vita alternativo" da qualche parte.

Ora la procura francese è certa che Alex sia comparso da solo a Revel, vicino a Tolosa. “La Depeche”, il quotidiano che si occupa della zona, ha scritto: «Il mistero di Alex Batty sta per essere risolto. Anche se non ha mostrato alcun documento ufficiale ai gendarmi che lo hanno accolto, questo ragazzo di 17 anni ha fornito autonomamente la sua identità. Il suo volto e la sua storia corrispondono in tutto e per tutto a quello del britannico rapito nel 2017».

«Questo giovedì il pubblico ministero di Tolosa ha confermato che si tratta effettivamente di Alex Batty». Una storia a lieto fine, ora si attende l'inchiesta.

TUTTA LA VICENDA

«Non volevano che Alex andasse a scuola, non credono nella scuola tradizionale», denunciò la nonna. In seguito alla sua scomparsa, la polizia si convinse che Alex e i due adulti fossero fuggiti verso Melilla, in Marocco, passando per il porto di Malaga, in Spagna. La signora Batty e suo padre avevano già vissuto in una comune nel 2014. Ora i procuratori francesi sono convinti che il 17enne Alex, si sia presentato su iniziativa personale a Revel, vicino a Tolosa. Gli investigatori sospettano che Alex sia fuggito da una comunità rurale ai piedi dei Pirenei. Dopo giorni di cammino solitario, è stato raccolto da un camionista che si è insospettito e ha chiamato la polizia. Alex è stato interrogato dagli investigatori e, come riporta La Depeche, «ha raccontato il suo incredibile viaggio, con serenità e calma». Dopo esser stato ascoltato dalle autorità, il ragazzo è stato affidato ai servizi sociali, in attesa che i suoi parenti si facciano avanti. Le prime indagini condotte dalla polizia giudiziaria in collaborazione con i pubblici ministeri suggeriscono che Alex viveva in una “comunità spirituale” con la madre e la nonna, alloggiando principalmente in roulotte e tende.