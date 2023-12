Alex Batty scomparso a 11 anni, ecco le foto del 17enne quando viveva con mamma in Francia: aveva un nome falso

Ecco le prime foto dell'adolescente Alex Batty in Francia. Batty, 17 anni, è tornato sabato scorso a Oldham, vicino a Manchester, e si è ricongiunto con la nonna dopo 6 anni. Lei, suo tutore legale, nel corso degli anni aveva lanciato frenetici e commoventi appelli per il suo ritorno. Le fotografie rivelano un sorridente Alex, 17 anni, in visita a una scuola, in bicicletta lungo una linea ferroviaria e seduto davanti allo schermo di un computer. Le foto sono state pubblicate dopo che il ragazzo scomparso ha parlato per la prima volta di come ha vissuto in quei sei anni in cui era scomparso con sua madre Melanie e suo nonno David.

First pictures of Alex Batty living 'in plain-sight' in France. British 17-year-old is seen cycling, visiting a school and using a computer while living under a fake name

via https://t.co/4BICcpeuDD https://t.co/yJbr6qJznW — Sarah (@brontesarah) December 23, 2023

La scomparsa

Il ragazzo è stato trovato da un fattorino mentre camminava lungo una strada nel sud della Francia nel cuore della notte del 13 dicembre.

Il ragazzo ha raccontato alla polizia di aver vissuto uno stile di vita nomade in Spagna, Marocco e Francia con la madre e il nonno come parte di una "comunità spirituale" e di aver deciso di andarsene quando la madre ha parlato di trasferirsi in Finlandia. All'inizio di questa settimana, parlando al Sun, ha detto di sua madre: "È una persona fantastica e le voglio bene, ma non è proprio una mamma eccezionale". Le foto ottenute in esclusiva da MailOnline provengono da Frederic Hambye e Ingrid Beauve, proprietari di una fattoria francese chiamata Gite de la Bastide, dove Alex ha soggiornato durante il periodo in cui era scomparso all'estero.

Il falso nome



Una di queste foto è stata scattata a giugno in una prestigiosa scuola secondaria di informatica a Perpignan, nel sud-est della Francia, dove Alex, appassionato di computer, ha cercato di iscriversi come allievo, rivelando sorprendentemente il suo vero nome. Gli insegnanti dell'Ecole 42 sono rimasti così colpiti dal fatto che abbia superato la sua domanda online, ma è suonato il campanello d'allarme quando ha dato loro il falso nome di Zack Edwards - e quando alla fine ha dato il suo vero nome, lo staff sbalordito ha scoperto chi era cercandolo su Google. Il preside Gero Vigney si è accorto che era ricercato e ha allertato la polizia ma non hanno fatto nulla, ha detto: «Quando sono arrivato alla stazione di polizia, era nel bel mezzo di uno sciopero nazionale della polizia, quindi mi è stato chiesto di tornare alle 15:00. Credo che tutti si siano trovati di fronte ad una situazione in cui non avrebbero dovuto trovarsi, ma a me ha dato un po' fastidio perché accoglievamo un minore scomparso da sei anni».

Dove ha vissuto



Frederic e Ingrid, hanno raccontato a MailOnline, come erano stati "felicissimi" di accogliere Alex che conoscevano come Zach e che spesso rimanevano nella loro fattoria con suo nonno che conoscevano come Peter. Sono arrivati ​​nell'estate del 2023 e sono rimasti "a intermittenza" per diversi mesi e hanno svolto lavoretti in cambio di vitto e alloggio, mentre la madre Melanie non è mai stata vista. Ingrid ha detto a MailOnline: «Zach o Alex si sono divertiti moltissimo quando sono stati con noi, aveva una stanza tutta per sé, ha detto che aveva accesso a Internet e poteva andare e venire a suo piacimento. In estate era con noi e voleva andare in una scuola locale e lo abbiamo incoraggiato a farlo, ma aveva bisogno di documenti d'identità per farlo e ha detto che avrebbe trovato un modo per tornare in Gran Bretagna per prenderli. Ci ha lasciato all'inizio di questo mese e ha detto che sarebbe tornato in Gran Bretagna per prenderli e poi abbiamo visto la sua faccia su tutti i media. Vogliamo solo augurargli ogni bene e siamo felici che sia tornato con la sua vera famiglia». «Ha 17 anni ed è pieno di progetti e ora potrà finalmente realizzarli- continuano - Non cambieremmo nulla di quello che è successo nel tempo che abbiamo trascorso con lui e ora lo stress è alle spalle e i nostri cuori scoppiano di gioia per lui».