Amina in carcere in Kazakistan da 3 mesi, accusata di traffico di droga. La madre della 18enne pugliese: «Ha tentato il suicidio»

Amina Milo Kalelkyzy è una ragazza di 18 anni italo-kazaka. La giovane è detenuta nel Paese asiatico dall'11 luglio scorso. È accusata di traffico internazionale di droga, un'accusa che lei e la madre, Assemgul Sapenova, naturalizzata italiana, respingono fermamente. Una situazione molto grave, seguita con attenzione dalla Farnesina, e sulla quale non è possibile escludere alcuno sviluppo. La madre ha detto che la figlia in carcere ha anche tentato il suicidio.

Amina Milo Kalelkyzy, la situazione

Amina, 18enne zsalentina, è rinchiusa da tre mesi nel carcere di Astana, capitale del Kazakistan, arrestata l'11 luglio scorso con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti e rischia dai 10 ai 15 anni di carcere.

La notizia è riportata dal Quotidiano di Puglia. La giovane vive a Lequile, in provincia di Lecce, non parla il russo o il kazako e sarebbe stata arrestata senza la presenza di un traduttore e senza prove, con accuse che la 18enne e sua madre respingono fermamente.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, la 18enne era andata in Kazakistan con sua madre Assemgul Sapenova per visitare alcuni parenti che vivono lì. Sarebbe stata fermata una prima volta dalla polizia il 2 luglio, mentre era con un ragazzo del posto, e rilasciata dopo una notte in custodia. Il 4 luglio, poi, sarebbe stata nuovamente fermata e portata con l'inganno - ricostruisce il quotidiano - da due agenti di polizia in un appartamento privato dove sarebbe stata segregata e maltrattata per 16 giorni. Gli agenti avrebbero poi chiesto telefonicamente a sua madre un riscatto di 60mila euro per riavere sua figlia. A quel punto la donna, sempre secondo la ricostruzione del quotidiano, si sarebbe rivolta all'ambasciata italiana ad Astana che ne ha ottenuto il rilascio. Dopo qualche giorno, però, la 18enne sarebbe stata nuovamente convocata dalla polizia che, dopo la firma di alcuni documenti, l'avrebbe arrestata per traffico di droga.

Amina Milo Kalelkyzy, l'appello della madre

«Sono all'esterno del carcere, qui è sera, spero di riuscire a entrare domani mattina. Amina l'ho vista l'ultima volta venerdì. Ha tentato per due volte il suicidio, la seconda volta quando le hanno negato i domiciliari. Sta male perché nessuno le crede. È stanca, ha perso nove chili. Siamo tutti molto depressi». Così all'ANSA Assemgul Sapenova, mamma di Amina Volo, la 18enne detenuta in Kazakistan con l'accusa di traffico di droga. Un'accusa che secondo sua madre e il suo legale sarebbe infondata. «Non la lascio sola con questi lupi», dice Assemgul, ricordando che la prima volta che Amina fu arrestata gli agenti le dissero «di non rivolgersi all'ambasciata italiana perché avrebbero 'fatto del malè a mia figlia».

Amina Milo Kalelkyzy, la Farnesina segue il caso

La Farnesina, secondo quanto si apprende da fonti informate, ha seguito fin dall'inizio il caso di Amina Milo Kalelkyzy, cittadina italiana detenuta in una struttura penitenziaria kazaka dallo scorso 4 luglio. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, immediatamente informato della vicenda, ha dato disposizioni all'ambasciata ad Astana di garantire la massima assistenza alla connazionale, che riceve visite regolari da parte del personale consolare italiano in Kazakhstan. Durante le fasi processuali, viene assicurato, un funzionario dell'ambasciata ha sempre partecipato come osservatore. Il ministero e l'ambasciata ad Astana continueranno ad occuparsi del caso e a fornire assistenza alla connazionale.