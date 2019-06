Unche trasportava circa 133 milioni disi è schiantato ribaltandosi al lato di una strada nel Montana: una invasione di sciami è finita in cielo. Il semirimorchio con 40.000 arnie di api all'interno, come riportano i media americani, mentre percorreva una strada a Bozeman si è capovolto. Il mezzo pesante con lesi dirigeva verso il Nord Dakota dalla California.L'assistente capo dei vigili del fuoco ha detto che la presenza di così tante api ha causato una scena mai registrata prima in un incidente stradale. "Abbiamo dovuto stabilizzare il camion perché è dalla sua parte e perdeva carburante", ha detto il vice direttore, Brian Nickolay. "Abbiamo appena preso le più grandi precauzioni che potevamo per quanto riguarda la sicurezza dei soccorritori". I due uomini a bordo del camion ribaltato sono usciti illesi. Non è ancora chiaro se le api sono state recuperate.