Architetto newyorkese accusato di aver ucciso tre donne

Un architetto descritto dai vicini come un uomo introverso ma tranquillo è stato accusato della morte di tre delle 11 vittime degli omicidi di Gilgo Beach, New York, avvenuti oltre dieci anni fa.

Rex Heuermann, 59 anni, è accusato di aver ucciso Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello e sarebbe sospettato anche della morte di una quarta donna.



Secondo quanto riporta la stampa locale, il commissario di polizia della contea di Suffolk, Rodney Harrison, ha dichiarato «Rex Heuermann è un demone che cammina in mezzo a noi, un predatore che ha rovinato delle famiglie».

Il sospettato, che è stato arrestato a casa sua, deve affrontare tre capi d'accusa di omicidio di primo grado e tre capi d'accusa di omicidio di secondo grado per la morte delle tre donne.

Il giudice che sta seguendo il caso gli ha ordinato di rimanere in custodia, adducendo «l'estrema depravazione» dei crimini. Dopo aver formalizzato la sua posizione in tribunale, secondo quanto riferito Heuermann è scoppiato in lacrime, dicendo al suo avvocato «Non l'ho fatto». L'avvocato, Michael Brown, ha raccontato che il suo cliente era «disturbato» e ha definito le prove «estremamente circostanziali».

Le tre donne sono state trovate senza vita nel 2010 vicino a una quarta vittima, Maureen Brainard-Barnes.

Erano soprannominate Gilgo Beach Four. Il procuratore distrettuale della contea di Suffolk Ray Tierney ha dichiarato in un'intervista che «ciascuna delle quattro vittime è stata trovata posizionata in modo simile, legata in modo simile da cinture o nastro adesivo, con tre delle vittime trovate avvolte in un materiale simile a una tela».

Il procuratore locale ha affermato che il caso contro Heuermann si basava su tabulati telefonici che lo collegavano alle vittime, nonché su un camioncino che è stato visto vicino alla casa di una delle donne. Presumibilmente ha comunicato con loro utilizzando telefoni prepagati, che in seguito ha buttato.

I tabulati telefonici hanno anche permesso agli investigatori di determinare che i decessi sono avvenuti quando la moglie e i figli di Heuermann erano fuori città.

I capelli trovati su un pezzo di tela usato per avvolgere una delle vittime sono stati collegati a Heuermann attraverso un campione di una scatola della pizza che l'uomo ha smaltito in un cassonetto di Manhattan nel gennaio 2023, secondo le autorità.

Heuermann è anche il principale sospettato della morte di Brainard-Barnes, rapita nel 2007, anche se finora non è stato accusato della sua morte.

Nel 2010, la polizia stava cercando una donna scomparsa, Shannan Gilbert, quando ha scoperto i resti di altri quattro cadaveri. In tutto, tra il 2010 e il 2011 sono stati trovati 11 corpi senza vita sullo stesso tratto di Gilgo Beach, nove donne, un uomo e un bambino.

Nel febbraio 2022 è stata costituita una nuova task force per indagare sugli omicidi di Gilgo Beach. Heuermann è diventato il fulcro delle indagini. Più di 300 citazioni in giudizio e mandati di perquisizione sono stati emessi dagli investigatori sul caso.



Tierney ha aggiunto che sul computer di Heuermann sono state trovate «torture pornografiche» e «raffigurazioni di donne maltrattate e uccise».

Heuermann possiede la RH Consultants and Associates, uno studio di architettura di Manhattan che si definisce «il principale studio di architettura di New York City». L'agenzia di stampa Associated Press ha riferito che ha una figlia e un figliastro. Un vicino ha detto che andava a lavorare ogni mattina vestito con giacca e cravatta e con in mano una valigia.

Tierney ha riferito che Heuermann aveva licenze per 92 pistole e una «cassaforte molto grande» in cui erano conservate le armi da fuoco.

«È sempre solo, non dà mai fastidio a nessuno», ha detto alla CBS il vicino di casa Etienne DeVilliers.

«Siamo scioccati. Perché questo è un quartiere molto, molto tranquillo. Tutti si conoscono, tutti i nostri vicini, siamo tutti amichevoli».