Argentina, la Banca centrale alza i tassi al 40% per frenare il crollo del peso

Venerdì 4 Maggio 2018, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 19:22

La Banca centrale argentina ha annunciato oggi un nuovo aumento dei tassi di riferimento, portandoli al 40% dal 33,25%, per tentare di frenare il crollo del peso, che negli ultimo 10 giorni ha perso il 12% del suo valore rispetto al dollaro.La terza economia dell'America Latina è alle prese con un'inflazione galoppante, deficit fiscali e commerciali in aumento e una siccità che sta pesando sulle coltivazioni di soia e mais.Si tratta del terzo aumento dei tassi deciso dallo scorso 27 aprile, dopo che ieri il biglietto verde ha raggiunto il valore record di 23 pesos sul mercato locale (contro i 15 di un anno fa). Solo ieri c'era già stata una maxi stretta di 300 punti base e i tassi erano stati alzati al 30,25% dal 27,25% solo sette giorni fa.L'ennesima stretta monetaria segue i tentativi nulli di difendere la divisa locale, cosa per cui sono stati spesi 5 miliardi di dollari nell'ultima settimana scorsa.