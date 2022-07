Troppo caldo, si solleva l'asfalto della pista: paura all'aeroporto

Voli sospesi all'aeroporto di Luton, Londra. Le temperature alte hanno sollevato parte dell'asfalto sulla pista non permettendo all'aereo di partire in sicurezza.

Leggi anche > Europa bollente, l'allarme degli esperti: «Domani Londra e Parigi più calde del deserto»

Secondo quanto riferisce un portavoce dell'aeroporto, in vista del caldo afoso e dell'asfalto sollevatosi, i voli sono stati temporaneamente sospesi per «consentire riparazioni essenziali alla pista». Alcune compagnie, come EasyJet o Ryanair, hanno dovuto dirottare alcuni dei loro arrivi verso aeroporti vicini. Allo stesso modo, la compagnia EasyJet ha riferito di aver dovuto cancellare alcuni voli per Belfast, Milano e Palma.

APPROFONDIMENTI IL CALDO RECORD La divisa delle guardie inglesi fa discutere, l'appello social... IL FOCUS Caldo record, nove città in bollino rosso mercoledì:... SOLE E CALDO Estate, sole e ritocchini: le 5 regole del chirurgo plastico contro...

Soltanto alle 18:00, sia per i voli di partenza che per quelli di arrivo la situazione era tornata alla normalità.

L'Ufficio meteorologico britannico ha dichiarato un allarme rosso anche per martedì date le temperature elevate che in alcune regioni della Gran Bretagna supereranno i 40 gradi. Secondo il servizio meteorologico statale, l'aeroporto di Luton ha raggiunto una temperatura massima di 35° tra le 14:00 e le 16:00.