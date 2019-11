Muore a 13 anni giovane attrice: stroncata da un forte attacco d'asma

Promessa di Brodway muore a soli 13 anni a causa di un attacco di asma. La giovane attrice Laurel Griggs, star di Saturday Night Live, è morta a New York dopo essersi sentita male davanti alla sua famiglia. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo il malore le è stato fatale.

Il nonno della piccola la ricorda come una ragazza piena di energie, un'attrice promettente che aveva per il suo futuro molti progetti e tante idee. «Recitare è stato solo un sogno d'infanzia diventato realtà e aveva grandi progetti per il futuro», ha scritto David Rivlin su Facebook.

La ragazza ha iniziato a recitare all'età di 6 anni, poi la sua carriera ha continuato ad andare avanti fino a diventare un nome conosciuto a Brodway. Il suo sogno era Hollywood, ma purtroppo non è vissuta abbastanza per poterlo realizzare.

Ultimo aggiornamento: 16:44

