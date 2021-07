Austria, auto sulla folla al mercato: almeno 12 feriti, 3 sono gravi: uno è in pericolo di vita

Un'auto ha investito la folla in un mercato di St. Florian, in Austria, ferendo 12 persone, di cui almeno cinque in modo grave e una in pericolo di vita. «Tra i feriti c'è anche l'autista di 87 anni, anche se in maniera lieve». «Non è ancora chiaro il motivo per cui il veicolo è finito fuori strada», ha detto Clemens Lehner, portavoce della polizia. L'incidente è avvenuto vicino all'abbazia di St. Florian a sud di Linz.

