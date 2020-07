Bambino di due anni precipita dal 5 piano: preso al volo dal vicino di casa. Video

Un video, che in questi giorni sta facendo il giro del web, immortala l’attimo in cui un uomo salva da morte certa un bambino di due anni che precipita dal quinto piano di un condominio.



L’intervento del vicino di casa è scattato subito dopo aver alzato gli occhi al cielo e notato il piccolo che penzolava aggrappato alla finestra di casa ormai sfinito. Pochi istanti dopo, infatti, il bambino ha mollato la presa ed è caduto nel vuoto, solo l’eroico gesto ha permesso di metterlo in salvo sotto lo sguardo sbalordito dei passanti e altri residenti della zona.



Il video è stato girato nella contea di Xuyi nella città di Huai’an, nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale. Secondo i rapporti locali, il bimbo era a casa da solo quando si è chiuso in camera da letto. Ha poi usato uno sgabello per uscire dalla finestra della camera da letto.

Bimbo cade nel fiume e sette amici si tuffano in acqua per salvarlo: muoiono tutti annegati

Precipita dal rifugio in montagna, gravissimo bimbo di 9 anni

Bimbo cade dal quarto piano e muore: secondo episodio nello stesso quartiere in 24 ore

Nel video, i testimoni rimangono senza fiato mentre il bambino finisce per aggrapparsi a una sporgenza usata per contenere le unità di condizionamento dell’aria. Ad un certo punto perde la presa e si tuffa giù, atterrando prima su un tettoia di vetro (dove erano state adagiate delle coperte) e poi rimbalza tra le braccia del vicino, Li Dehai.

L’uomo ha raccontato che il bambino è stato portato nell’ospedale della contea e fortunatamente non ha subito lesioni gravi. «Dopo aver visto il piccolo appeso lì - ha aggiunto - ho afferrato una delle mie coperte e in quattro ci siamo posizionati sotto per prenderlo al volo. È stato un miracolo».

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA